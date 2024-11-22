РФ и ОПЕК нацелены на обеспечение стабильности нефтяного рынка

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Общей целью России и ОПЕК являются обеспечение стабильности нефтяного рынка, чтобы создать благоприятные условия для его участников. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в ходе встречи высокого уровня энергетического диалога «Россия — ОПЕК».
«Наша общая цель — обеспечить стабильность рынка, который предоставит все благоприятные условия как для производителей, так и для потребителей энергоресурсов», — сказал он.
Генсек ОПЕК отметил, что организация высоко ценит крепкие отношения с Россией, которые развивались в течение последних лет. «В их основе лежит взаимоуважение и интерес в обеспечении стабильности нефтяного рынка. Российская Федерация, как я уже неоднократно говорил как на закрытых встречах, так и на открытых мероприятиях, является одним из главных добытчиков нефти и газа», — заявил он. Аль-Гайс подчеркнул, что Россия также занимает центральное место в декларации о сотрудничестве ОПЕК+ и в усилиях стран альянса в рамках Хартии сотрудничества. «Мы стремимся расширить эту Хартию и включить все большее количество стран», — заметил генсек ОПЕК.
Он также обратил внимание, что энергодиалог между ОПЕК и Россией предусматривает работу в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. «Энергодиалог Россия — ОПЕК, а также декларация о сотрудничестве и Хартия сотрудничества направлены на обеспечение работы ОПЕК и России для стабильности энергетического рынка в будущем», — продолжил аль-Гайс.
«Да, в Москве холодно, но мы сразу почувствовали себя очень тепло, как только нас встретили российские коллеги», — констатировал он.
В свою очередь директор исследовательского отдела ОПЕК Айед аль-Катани рассказал, что 15 ноября прошла техническая встреча в рамках энергодиалога «Россия — ОПЕК». По его словам, стороны договорились продолжать обмен мнениями о развитии нефтяного рынка и экологических вопросах.