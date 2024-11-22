РФ и ОПЕК нацелены на обеспечение стабильности нефтяного рынка

Генсек ОПЕК отметил, что организация высоко ценит крепкие отношения с Россией, которые развивались в течение последних лет. «В их основе лежит взаимоуважение и интерес в обеспечении стабильности нефтяного рынка. Российская Федерация, как я уже неоднократно говорил как на закрытых встречах, так и на открытых мероприятиях, является одним из главных добытчиков нефти и газа», — заявил он. Аль-Гайс подчеркнул, что Россия также занимает центральное место в декларации о сотрудничестве ОПЕК+ и в усилиях стран альянса в рамках Хартии сотрудничества. «Мы стремимся расширить эту Хартию и включить все большее количество стран», — заметил генсек ОПЕК.