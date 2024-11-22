Reuters: Amazon грозит антимонопольное расследование в ЕС

По их информации, расследование может начаться уже в 2025 году. В его рамках органы власти ЕС выяснят, отдает ли Amazon несправедливое предпочтение товарам под собственным брендом, продаваемым на ее онлайн-площадке. Если в ходе расследования Брюссель установит, что компания нарушала законодательство сообщества, ей может грозить штраф в размере до 10% ее глобального годового оборота. Источники агентства уточняют, что решение о начале расследования должно быть принято в ближайшие месяцы Тересой Риберой, вступающей в должность вице-президента Еврокомиссии (ЕК), ответственного за вопросы конкуренции.