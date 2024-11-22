«Почта России» продает 60 объектов недвижимости на 6 млрд рублей

Как заявил представитель Российского аукционного дома, суммарная начальная стоимость недвижимости составит 5,8 миллиарда рублей. В основном речь идет об офисных пространствах, складах, гаражах и других подобных объектах.
Большинство из них находятся в Московском регионе, однако имеется недвижимость и в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в других регионах, отметил представитель РАДа.
В компании «Почта России» уточнили, что в их собственность перешел значительный объем непрофильного имущества, которое в настоящее время не используется и не планируется использовать в будущем. Эти активы предполагается выставить на продажу.
Наиболее крупный лот представляет собой Автокомбинат управления федеральной почтой, расположенный в Ростокине. Он охватывает участок площадью 4,5 га и включает в себя 17 зданий общей площадью 31 700 квадратных метров на улице Докукина. Среди других предложений числятся здание стадиона «Связист» (5 га) в Сокольниках, офисный комплекс (5521 кв. м) в Восточном Дегунине, а также нежилые строения (1798 кв. м) рядом с Киевским вокзалом и другие.
Эксперты полагают, что продажа непрофильных активов поможет «Почте России» справиться с финансовыми убытками.
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