«Почта России» продает 60 объектов недвижимости на 6 млрд рублей

Наиболее крупный лот представляет собой Автокомбинат управления федеральной почтой, расположенный в Ростокине. Он охватывает участок площадью 4,5 га и включает в себя 17 зданий общей площадью 31 700 квадратных метров на улице Докукина. Среди других предложений числятся здание стадиона «Связист» (5 га) в Сокольниках, офисный комплекс (5521 кв. м) в Восточном Дегунине, а также нежилые строения (1798 кв. м) рядом с Киевским вокзалом и другие.