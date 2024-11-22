Отскок биржи и сезон отчетности: что ждать от фондового рынка на следующей неделе

До конца текущего года рынок акций может показать консолидацию около текущих уровней, если не произойдет дальнейшая эскалация геополитической обстановки.
ЦБ России принял решение возобновить проведение аукционов репо на срок 1 месяц. 25 ноября будет проведен первый аукцион, который может дать дополнительную ликвидность банковской системе. Подобные аукционы будут проводиться еженедельно до 3 марта 2025 года. Подобные действия ЦБ России могут оказать некоторую поддержку рынку облигаций, особенно в преддверии очередного заседание по ключевой ставке.
Продолжается сезон отчетности. Из интересных эмитентов, которые опубликуют отчетность на следующей неделе, обращаем внимание на Озон Фармацевтика. Это первая отчетность компании после первичного размещения акций. Ожидаем положительной динамики выручки компании и сохранение высокой рентабельности эмитента. Компания может объявить о выплате дивиденда по итогам работы аз 9 месяцев 2024 года.
Интерес участников рынка может привлечь отчетность Т-Технологии (ТКС Холдинг). Инвесторам будут интересно проанализировать процесс консолидации активов Росбанка, которые впервые будет отражен в квартальной отчётности ТКС Холдинга. Следует отметить, что в понедельник будет закрытие реестра акционеров ТКС Холдинга на получение квартального дивиденда. Эмитент объявил о готовности вернуться в практике выплаты ежеквартальных дивидендов, что может повысить интерес инвесторов к данным ценных бумагам.
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