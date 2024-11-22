Отскок биржи и сезон отчетности: что ждать от фондового рынка на следующей неделе

Интерес участников рынка может привлечь отчетность Т-Технологии (ТКС Холдинг). Инвесторам будут интересно проанализировать процесс консолидации активов Росбанка, которые впервые будет отражен в квартальной отчётности ТКС Холдинга. Следует отметить, что в понедельник будет закрытие реестра акционеров ТКС Холдинга на получение квартального дивиденда. Эмитент объявил о готовности вернуться в практике выплаты ежеквартальных дивидендов, что может повысить интерес инвесторов к данным ценных бумагам.