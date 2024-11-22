Названа доля россиян с высокими доходами

«В целом по итогам второго квартала 2024 года ситуация по сравнению со вторым кварталом 2023 года осталась неизменной: 9,9% доходов населения расположено в 1−3 децильных группах (каждая из этих групп показывает 10% от общего числа людей с самыми низкими доходами), 20,6% доходов населения — в 4−6 децильных группах (средний доход), а 69,5% доходов россиян — в 7−10 децильных группах (высокий доход. — “Газета.Ru”). При этом доходы населения, располагавшегося в первой децильной группе, за год выросли на 12,4%. В то время как доходы граждан из 10-й децильной группы за год увеличились на 11,3%», — пояснил экономист.