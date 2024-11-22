Названа доля россиян с высокими доходами

«В целом по итогам второго квартала 2024 года ситуация по сравнению со вторым кварталом 2023 года осталась неизменной: 9,9% доходов населения расположено в 1−3 децильных группах (каждая из этих групп показывает 10% от общего числа людей с самыми низкими доходами), 20,6% доходов населения — в 4−6 децильных группах (средний доход), а 69,5% доходов россиян — в 7−10 децильных группах (высокий доход. — “Газета.Ru”). При этом доходы населения, располагавшегося в первой децильной группе, за год выросли на 12,4%. В то время как доходы граждан из 10-й децильной группы за год увеличились на 11,3%», — пояснил экономист.
Экономист связал тенденцию с очень высокими темпами роста в России минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2024 году он был увеличен на 18,5% (с 16242 рублей до 19242 рублей). В 2025 году запланирован новый рост — на 16,6%, до 22 440 рублей.
При этом президент России Владимир Путин поставил к 2030 году задачу обеспечить МРОТ на уровне 35 тыс. рублей, и у экономиста нет никаких сомнений, что эта цель будет выполнена.
«Как показывают вышеприведенные расчеты, мы движемся в этом направлении. Соответственно, рост данного показателя должен оказать позитивное воздействие на сокращение разницы в доходах между богатыми и бедными», — заключил Балынин.
По данным экспертов «СберАналитики» и сервиса «Работа.ру», средняя зарплата в России в первом полугодии 2024 года составила 82 тыс. рублей (+12% за год).