Мошенники создают автоматизированные Telegram-боты для кражи аккаунтов

«Примечательно, что автоматизировано все, что только возможно. В чате поддерживается иллюзия активности [с помощью ботов]. А если вы вдруг усомнитесь в честности или заподозрите другой изъян, робот в ту же секунду удалит ваши сообщения, а потом и выкинет вас из чата», — предупредил Вураско.