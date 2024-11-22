Мошенники создают автоматизированные Telegram-боты для кражи аккаунтов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Мошенники, крадущие аккаунты в Telegram, с лета создают групповые чаты с автоматической модерацией, участниками которых являются боты. О новом механизме обкатки мошеннических схем сообщил ТАСС директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар» Александр Вураско.
«Солар» обнаружил этот механизм на двух схемах. Первая заключалась в том, что жертвам нужно было ставить оценки товарам на маркетплейсах или даже выкупать товар, вторая — в каком-либо голосовании за другого человека, аккаунт которого уже взломан в Telegram. В каждом случае ссылки, оставляемые в чате, вели на фишинговые ресурсы.
«Примечательно, что автоматизировано все, что только возможно. В чате поддерживается иллюзия активности [с помощью ботов]. А если вы вдруг усомнитесь в честности или заподозрите другой изъян, робот в ту же секунду удалит ваши сообщения, а потом и выкинет вас из чата», — предупредил Вураско.