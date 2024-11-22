Минстрой моделирует возможные риски по каждому застройщику

«Мы видим каждого застройщика по группе компаний в закрытом режиме, по соотношению распроданного к построенному. Мы видим каждый проект вне зависимости от банков в любом регионе нашей страны, по которому есть экспертиза государственная или негосударственная, не важно. И мы видим темпы, скорость продаж и моделируем ту ситуацию по каждому застройщику в стране, которая может случиться», — добавил Стасишин.