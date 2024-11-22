Минстрой моделирует возможные риски по каждому застройщику

Он отметил, что с учетом «сумасшедшей динамики» покупки квартир, которая была в первом полугодии 2024 года, сейчас продажи сократились на 20%. При этом в 2025 году, по словам Стасишина, продажи сократятся еще сильнее. Ожидается, что март будет абсолютно тихим периодом.
«То есть 2025 год — у нас продано 45%, 2026 год — у нас продано 22% жилья и 2027 год — у нас продано 11% жилья», — сказал он в пятницу на заседании в РСПП.
При этом в Минстрое моделируют возможную ситуацию по каждому застройщику.
«Мы видим каждого застройщика по группе компаний в закрытом режиме, по соотношению распроданного к построенному. Мы видим каждый проект вне зависимости от банков в любом регионе нашей страны, по которому есть экспертиза государственная или негосударственная, не важно. И мы видим темпы, скорость продаж и моделируем ту ситуацию по каждому застройщику в стране, которая может случиться», — добавил Стасишин.