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Каким будет курс рубля 25 ноября 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи сегодня сумел организовать отскок, в моменте бенчмарк дотянулся до 2628 п. Ближе к концу дня покупатели сбавили натиск. Поддержку акциям оказывала выраженная слабость рубля, отметил Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Цены на нефть после бодрого утреннего роста развернулись вниз. На покупательской активности также могло сказаться приближение выходных.

На мировых рынках динамика была неоднородной. В Китае биржи просели на 2,7−3,7%, инвесторы не уверены в достаточности объявленных стимулов и уже закладывают риски усиления торгового противостояния с США. Европейские индексы двигались нейтрально. Первые оценки индексов экономической активности PMI за ноябрь по еврозоне вышли слабее ожиданий. ВВП Германии в III кв. вырос всего на 0,1% кв./кв., что в два раза ниже прогноза.

Важных внешних событий и публикации статистики, способной повлиять на общие настроения, в понедельник не ожидается. На российском рынке акции ТКС пройдут через дивидендный гэп.

Если рубль останется слабым, нефть по меньшей мере удержится вблизи текущих значений, а в геополитике немного спадет накал, на будущей неделе можно ожидать движения индекса Мосбиржи в направлении 2700 п. Возможен также сценарий «боковика», он может реализоваться, если геополитика не сбавит градус накала, а рубль будет реагировать укреплением на прохождение через пик налогового периода. Прогноз по индексу Мосбиржи на 25 ноября — 2550−2675 п.

Прогноз на будущую неделю по биржевому курсу рубля к юаню — 13,7−14,1, по доллару — 99,5−103,5.

На рубль идет давление с нескольких сторон — это и рост самого доллара (DXY) к годовым максимумам, и геополитическое обострение, и сезонный всплеск потребительской активности и бюджетных расходов. В котировках сейчас велика эмоциональная составляющая, рубль кажется перепроданным, поэтому впереди мы скорее увидим откат инвалют от локальных вершин, чем их дальнейший рост.

В ближайшее время остудить валюты может помочь налоговый период, кроме того, может снизиться градус геополитической напряженности. Доллар до конца месяца может вернуться к 100 или даже чуть ниже. В случае если давление на рубль не остановится, не исключаем возвращения жестких нормативов для экспортеров по возврату выручки.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».