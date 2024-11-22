Каким будет курс рубля 25 ноября 2024: прогноз эксперта

Цены на нефть после бодрого утреннего роста развернулись вниз. На покупательской активности также могло сказаться приближение выходных.
На мировых рынках динамика была неоднородной. В Китае биржи просели на 2,7−3,7%, инвесторы не уверены в достаточности объявленных стимулов и уже закладывают риски усиления торгового противостояния с США. Европейские индексы двигались нейтрально. Первые оценки индексов экономической активности PMI за ноябрь по еврозоне вышли слабее ожиданий. ВВП Германии в III кв. вырос всего на 0,1% кв./кв., что в два раза ниже прогноза.
Важных внешних событий и публикации статистики, способной повлиять на общие настроения, в понедельник не ожидается. На российском рынке акции ТКС пройдут через дивидендный гэп.
Если рубль останется слабым, нефть по меньшей мере удержится вблизи текущих значений, а в геополитике немного спадет накал, на будущей неделе можно ожидать движения индекса Мосбиржи в направлении 2700 п. Возможен также сценарий «боковика», он может реализоваться, если геополитика не сбавит градус накала, а рубль будет реагировать укреплением на прохождение через пик налогового периода. Прогноз по индексу Мосбиржи на 25 ноября — 2550−2675 п.
На рубль идет давление с нескольких сторон — это и рост самого доллара (DXY) к годовым максимумам, и геополитическое обострение, и сезонный всплеск потребительской активности и бюджетных расходов. В котировках сейчас велика эмоциональная составляющая, рубль кажется перепроданным, поэтому впереди мы скорее увидим откат инвалют от локальных вершин, чем их дальнейший рост.
В ближайшее время остудить валюты может помочь налоговый период, кроме того, может снизиться градус геополитической напряженности. Доллар до конца месяца может вернуться к 100 или даже чуть ниже. В случае если давление на рубль не остановится, не исключаем возвращения жестких нормативов для экспортеров по возврату выручки.
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