Каким будет курс рубля 25 ноября 2024: прогноз эксперта

В ближайшее время остудить валюты может помочь налоговый период, кроме того, может снизиться градус геополитической напряженности. Доллар до конца месяца может вернуться к 100 или даже чуть ниже. В случае если давление на рубль не остановится, не исключаем возвращения жестких нормативов для экспортеров по возврату выручки.