Эксперты рассказали, как изменятся цены на продукты с 1 декабря 2024 года

Цены на многие продукты продолжат расти в декабре 2024 года, этому способствуют как внутренние, так и внешние обстоятельства, рассказывают эксперты.
На уровень продовольственных цен влияют урожай, сезонность, а по ряду категорий — и колебания цен на мировом рынке и валютный курс, объясняет главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин.
В декабре, по словам доцента ИМЭБ Экономического факультета РУДН Хаджимурада Белхароева, динамика роста у товарных позиций будет разной, но рост цен будет и в линейке белковой продукции, и кондитерских изделий и импортных фруктов и овощей, особенно картофеля.
По его словам, при потребности внутреннего рынка в картофеле на уровне 8 млн тонн, урожайность ожидается порядка 7 млн тонн. Поэтому недостающий вес придется закупать по линии импорта, что связано с дополнительными издержками.
Разная динамика
По данным статистики, в целом с начала года и по 11 ноября продовольственные товары дорожали несколько медленнее, чем рос индекс потребительских цен в целом.
Однако динамика была «очень разной по разным категориям». Цены на сливочное масло, горячо обсуждаемые в новостях, выросли с начала года более чем на 28%. А на картофель — более чем на 67%. Хотя не надо забывать, что в прошлом году картофель заметно дешевел. Также с начала года подешевели яйца и куры — на 17% и 5%, соответственно.
Учитывая, что в 2023 цены именно на эти продукты росли крайне быстро, меры по стимулированию импорта, принятые правительством, и работа с производителями могут быстро дать заметный эффект.
«И это позволяет предположить, что и подорожание сливочного масла и картофеля скоро будет остановлено. Во всяком случае, с молоком, которое с начала года подорожало примерно на 14%, так уже происходит», — отмечает Борис Копейкин.
В линейке белковой продукции спрос будет расти на продукцию птицепрома — из-за высокой стоимости говядины население будет переходить на более доступную и доброкачественную товарную позицию, в частности, индейку, полагает Белхароев.
Предновогоднее ралли
В преддверии новогодних праздников цены на продукты всегда традиционно растут, так что и в этом декабре стоит ожидать «ценового ралли», считает основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.
Так, «индекс оливье» за счет одного только картофеля в декабре взлетит по сравнению с прошлым годом в среднем по стране на 15−20%. А по отдельным категориям продуктов возможно более существенного роста стоимости.
В силу увеличения спроса подорожают традиционные новогодние деликатесы. Красная икра может подорожать более чем на 20% ещё и в связи с тем, что в этом году зафиксирован рекордно низкий вылов лососевых рыб в Тихом океане. На столько же подорожают красная рыба и морепродукты.
Вырастет в цене и сыр, что связано в том числе с дефицитом сычужного фермента. Подорожают на 10−15 процентов цитрусовые — спрос на них также ближе к праздникам растёт.
«При этом следует понимать, что цены на продукты будут расти неравномерно, многое будет зависеть от региона и его специфики, политики продуктовых сетей, и от действий ФАС», — говорит Федор Сидоров.
Так или иначе, продуктовая инфляция за декабрь (по отношению к декабрю 2023 года) составит не менее 15%, подсчитал он.
В последние недели быстро дорожают помидоры и огурцы, что, как замечает Борис Копейкин, на фоне приближения зимы логично. Уже заметно подорожали лук, капуста, морковь и яблоки.
С учетом погодных катаклизмов этого года до нового урожая улучшения динамики по этим категориям можно не ждать, предупреждает экономист.
Из позитивных новостей мира продуктов — стабильны цены на гречку и макароны. Первая — дешевле, чем в начале года, почти на 7%, а макаронные изделия подорожали в среднем всего на 2%.
Когда стабилизируются цены
В целом, по мнению Копейкина, на фоне роста зарплат, несмотря на увеличение стоимости, спрос на продукты вряд ли снизится. А вот с ростом предложения на фоне сверхвысоких процентных ставок будут проблемы.
Поэтому по большинству категорий продуктов можно ожидать дальнейшего роста цен.
Вместе с тем, учитывая, что двадцать четыре товарные позиции определены государством как социально значимые, они не исчезнут с прилавков магазинов. Так что закупать продукты питания «про запас» Хаджимурад Белхароев не советует, ведь эта продукция — скоропортящаяся, особенно в неприспособленных для хранения помещениях.
По усредненному показателю, общегодовая шкала роста стоимости продуктов питания, как полагает экономист, составит порядка 15%. Но вот в январе-феврале 2025 года оптовые цены достигнут «приемлемого уровня» и стабилизируются.
Кроме того, стоимость продовольствия и энергоносителей у органов государственной власти находятся на особом контроле, поэтому резких скачков, скорее всего, не будет.
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