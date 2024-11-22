Эксперты рассказали, как изменятся цены на продукты с 1 декабря 2024 года

Однако динамика была «очень разной по разным категориям». Цены на сливочное масло, горячо обсуждаемые в новостях, выросли с начала года более чем на 28%. А на картофель — более чем на 67%. Хотя не надо забывать, что в прошлом году картофель заметно дешевел. Также с начала года подешевели яйца и куры — на 17% и 5%, соответственно.