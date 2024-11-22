Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов выросли

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций демонстрирует рост в начале торгов. Курс юаня снижается к рублю, свидетельствуют данные Московской биржи.
По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 2,33%, до 2 628,5 пункта, индекс РТС — также на 2,33%, до 822,45 пункта. При этом курс юаня к рублю на открытии торгов снижался на 4,55 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 13,904 рубля.
К 10:06 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на отметке 2 613,27 пункта (+1,74%), индекс РТС — на уровне 817,68 пункта (+1,74%). В то же время курс юаня ускорил снижение и находился на уровне 13,899 рубля (-5,1 копейки).