Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов выросли

По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 2,33%, до 2 628,5 пункта, индекс РТС — также на 2,33%, до 822,45 пункта. При этом курс юаня к рублю на открытии торгов снижался на 4,55 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 13,904 рубля.