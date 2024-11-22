Глава ЦБ заявила, что цифровизация банков повышает риск манипуляции людьми

«Цифровизация — это прекрасная технология, она позволяет делать удобные сервисы для людей, но при этом удобно ими манипулировать. Например, оформляет человек какой-либо продукт, а ему предлагают нажать на кнопку и подтвердить согласие с характеристиками этого продукта. Мало кто смотрит, что там за этой кнопкой. А там может быть целый ворох разных инструментов и услуг, о которой человек даже не догадывается. Примеров такого рода навязывания услуг много», — передает слова главы ЦБ корреспондент «Российской газеты».