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Глава ЦБ заявила, что цифровизация банков повышает риск манипуляции людьми

Цифровизация банковских сервисов сделала их удобнее, но повысила риск манипуляции людьми, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции «Фокус на клиента».

Источник: Банк России

«Цифровизация — это прекрасная технология, она позволяет делать удобные сервисы для людей, но при этом удобно ими манипулировать. Например, оформляет человек какой-либо продукт, а ему предлагают нажать на кнопку и подтвердить согласие с характеристиками этого продукта. Мало кто смотрит, что там за этой кнопкой. А там может быть целый ворох разных инструментов и услуг, о которой человек даже не догадывается. Примеров такого рода навязывания услуг много», — передает слова главы ЦБ корреспондент «Российской газеты».

Банк России будет отслеживать попытки банков навязывать услуги россиянам и реагировать на поступающие жалобы, пообещала Эльвира Набиуллина.