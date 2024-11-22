Газпромбанк с 26 ноября отменит льготное снятие наличных с кредиток Unionpay

Ранее Минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли десятки физических и юридических лиц. Под ограничения подпал в том числе Газпромбанк, на который ранее санкции не распространялись. В банке заявили, что санкции не повлияют на его работу, и он продолжает обслуживать клиентов и проводить операции на финансовых рынках в штатном режиме. Все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать в магазинах, а также в банкоматах на всей территории России.