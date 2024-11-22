Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Газпромбанк с 26 ноября отменит льготное снятие наличных с кредиток Unionpay

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Газпромбанк с 26 ноября отменяет возможность снять до 50 тыс. рублей без комиссии c кредитных карт Unionpay, говорится в сообщении кредитной организации.

Источник: Агентство «Москва»

«Информируем об изменении с 26 ноября 2024 года условий снятия наличных по кредитным картам 180 дней (“Удобная”) и 180 дней Unionpay для новых и текущих клиентов. Комиссия за снятие будет составлять 5,9% + 590 ₽», — отмечается в сообщении.

Ранее Минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли десятки физических и юридических лиц. Под ограничения подпал в том числе Газпромбанк, на который ранее санкции не распространялись. В банке заявили, что санкции не повлияют на его работу, и он продолжает обслуживать клиентов и проводить операции на финансовых рынках в штатном режиме. Все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать в магазинах, а также в банкоматах на всей территории России.

Газпромбанк также отметил, что фиксирует трудности в работе карт Unionpay за рубежом, советует в ближайшее время снять наличные для оплаты покупок.

Платежная система Unionpay — одна из крупнейших в Китае. Карты Unionpay поддерживают банки и банкоматы в 181 стране мира. Это Россия, США, большинство европейских и азиатских стран, например Австрия, Бельгия, Италия, Испания, Финляндия, Индонезия, Китай, Мальдивы, Таиланд.