Газпромбанк с 26 ноября отменит льготное снятие наличных с кредиток Unionpay

«Информируем об изменении с 26 ноября 2024 года условий снятия наличных по кредитным картам 180 дней (“Удобная”) и 180 дней Unionpay для новых и текущих клиентов. Комиссия за снятие будет составлять 5,9% + 590 ₽», — отмечается в сообщении.
Ранее Минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли десятки физических и юридических лиц. Под ограничения подпал в том числе Газпромбанк, на который ранее санкции не распространялись. В банке заявили, что санкции не повлияют на его работу, и он продолжает обслуживать клиентов и проводить операции на финансовых рынках в штатном режиме. Все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать в магазинах, а также в банкоматах на всей территории России.
Газпромбанк также отметил, что фиксирует трудности в работе карт Unionpay за рубежом, советует в ближайшее время снять наличные для оплаты покупок.
Платежная система Unionpay — одна из крупнейших в Китае. Карты Unionpay поддерживают банки и банкоматы в 181 стране мира. Это Россия, США, большинство европейских и азиатских стран, например Австрия, Бельгия, Италия, Испания, Финляндия, Индонезия, Китай, Мальдивы, Таиланд.