Европа стабильно отбирает их ПХГ более 500 млн куб. м газа в сутки

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Европейские страны продолжают активно расходовать запасы своих подземных хранилищ (ПХГ), стабильно отбирая более 500 млн куб. м газа в сутки, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). С начала отопительного сезона отбор из ПХГ в полтора раза выше, чем в 2023 году. Газ на бирже в Европе торгуется около $525 за 1 тыс. куб. м. «Газпром» же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,4 млн куб. м на 22 ноября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена«, — сообщил журналистам представитель “Газпрома”. Накануне объем прокачки составил также 42,4 млн куб. м. Объем поставок сохраняется в прежнем объеме, несмотря на заявления о прекращении потоков российского газа австрийской OMV.
Отбор газа из ПХГ стран ЕС 20 ноября, согласно данным GIE, составил 528 млн куб. м. В то же время закачка оказалась равна 14 млн куб. м. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 89,4% (на 1,46 п.п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 99,2 млрд куб. м газа. Суммарный отбор газа из хранилищ с начала месяца является вторым максимальным для ноября, а закачка — на минимуме с 2016 года.
Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 года (на 10 дней раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ более 7 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 23-й день с момента достижения максимума их заполнения на 60% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 31 марта 2024 года, когда в них оставалось 58,34% запасов.
Погода на текущей неделе в Центральной и Западной Европе заметно прохладнее, чем в предыдущую семидневку, а температуры в ряде стран могу опускаться ниже нуля градусов. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в октябре подросла до 17,9%, с начала ноября в среднем составляет 15%. Средняя цена закупки газа в октябре в Европе составила $456 за 1 тыс. куб. м, а в ноябре пока — около $484.
Суммарные поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в ноябре пока являются минимальным для этого месяца с 2021 года. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 40% от максимума.