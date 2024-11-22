Эксперт рассказала, на какой срок лучше открывать вклад

По ее словам, в последнее время большим спросом пользуются краткосрочные вклады на 2 и 6 месяцев. С учетом прогнозов по ключевой ставке было выгодно открыть вклад, например, на 3 месяца, а затем, после повышения ставки, открыть новый.
Эксперт добавила, что сейчас с открытием вклада, если такая возможность есть, стоит подождать: возможность повышения ключевой ставки на 1−2% остается высокой, а вероятность ее снижения — минимальна.
«А вот срок вклада мы советуем рассмотреть более длительный — на 6 месяцев или на год. Высока вероятность, что к концу 2025 года ключевая ставка снизится до показателей начала 2024 года», — подчеркнула Ламия Мамедова.
Она также посоветовала при выборе банка обратить внимание, что процент по вкладам не может сильно превышать ключевую ставку ЦБ РФ.
«Если вам предлагают процент значительно выше, чем ключевая ставка, то стоит задуматься, насколько надежна данная организация, чаще всего это характеризует мошеннические финансовые пирамиды», — предупредила эксперт.
В заключение, Ламия Мамедова отметила, что каждый сам принимает решение, когда открыть и на какой срок, взвешивая все возможности и угрозы.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».