Экономист рассказал, как выгодно купить квартиру

«Сейчас покупка квартиры может быть удобной для увеличения жилой площади или улучшения условий жизни. Например, если человек продает небольшую однокомнатную квартиру за 15 млн рублей и хочет купить двухкомнатную за 20 млн, разница составит 5 млн рублей. Спустя некоторое время человек может продать свою однокомнатную квартиру за 14 млн рублей, а купить двухкомнатную за 18 млн рублей, что в итоге приведет к разнице в 4 млн. Таким образом, покупка недвижимости для увеличения жилплощади в условиях падающего рынка недвижимости может быть более выгодной стратегией», — уточнил эксперт.