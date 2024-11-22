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Экономист рассказал, как выгодно купить квартиру

Кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин рассказал «Газете.Ru», что сейчас россиянам выгодно покупать жилье только с целью расширить его площадь.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Сейчас покупка квартиры может быть удобной для увеличения жилой площади или улучшения условий жизни. Например, если человек продает небольшую однокомнатную квартиру за 15 млн рублей и хочет купить двухкомнатную за 20 млн, разница составит 5 млн рублей. Спустя некоторое время человек может продать свою однокомнатную квартиру за 14 млн рублей, а купить двухкомнатную за 18 млн рублей, что в итоге приведет к разнице в 4 млн. Таким образом, покупка недвижимости для увеличения жилплощади в условиях падающего рынка недвижимости может быть более выгодной стратегией», — уточнил эксперт.

Зайнуллин не прогнозирует повышения цен на квартиры в России в ближайшей перспективе. По его мнению, арендные ставки могут вырасти только незначительно, примерно на 5%. Эксперт пояснил, что такой рост не идет в сравнение с 20% годовых, которые можно получить от банковских вкладов, что делает инвестирование в недвижимость неоптимальным с точки зрения доходности.

Кроме того, Зайнуллин отметил, что если ипотечная ставка превышает 20%, за пять лет покупатель выплатит банку сумму, равную стоимости жилья. По мнению экономиста, приобретение квартиры через ипотеку при нынешних условиях является достаточно рискованной затеей. Вместе с тем, он ожидает снижения цен на жилье на вторичном рынке.

«Скорее всего, в течение некоторого времени собственники будут продолжать надеяться на продажу по высоким ценам. Однако ситуации, которые заставляют их продавать недвижимость (необходимость смены места жительства, разъезд, объединение семей или потребность в деньгах) будут вынуждать их обратить внимание на реальные цены на вторичном рынке и соответственно снижать свои ожидания», — подвел итоги эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».