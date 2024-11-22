Экономист рассказал, как выгодно купить квартиру

«Сейчас покупка квартиры может быть удобной для увеличения жилой площади или улучшения условий жизни. Например, если человек продает небольшую однокомнатную квартиру за 15 млн рублей и хочет купить двухкомнатную за 20 млн, разница составит 5 млн рублей. Спустя некоторое время человек может продать свою однокомнатную квартиру за 14 млн рублей, а купить двухкомнатную за 18 млн рублей, что в итоге приведет к разнице в 4 млн. Таким образом, покупка недвижимости для увеличения жилплощади в условиях падающего рынка недвижимости может быть более выгодной стратегией», — уточнил эксперт.
Зайнуллин не прогнозирует повышения цен на квартиры в России в ближайшей перспективе. По его мнению, арендные ставки могут вырасти только незначительно, примерно на 5%. Эксперт пояснил, что такой рост не идет в сравнение с 20% годовых, которые можно получить от банковских вкладов, что делает инвестирование в недвижимость неоптимальным с точки зрения доходности.
Кроме того, Зайнуллин отметил, что если ипотечная ставка превышает 20%, за пять лет покупатель выплатит банку сумму, равную стоимости жилья. По мнению экономиста, приобретение квартиры через ипотеку при нынешних условиях является достаточно рискованной затеей. Вместе с тем, он ожидает снижения цен на жилье на вторичном рынке.
«Скорее всего, в течение некоторого времени собственники будут продолжать надеяться на продажу по высоким ценам. Однако ситуации, которые заставляют их продавать недвижимость (необходимость смены места жительства, разъезд, объединение семей или потребность в деньгах) будут вынуждать их обратить внимание на реальные цены на вторичном рынке и соответственно снижать свои ожидания», — подвел итоги эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».