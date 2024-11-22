Девелопер Forma установит энергосберегающие отечественные лифты в Московском регионе

Один энергосберегающий лифт дает возможность сэкономить потребление электричества примерно до 60% в сравнении с традиционными кабинами, пояснили в компании. При этом до 85% комплектующих такого лифта произведены в России. Так, для снижения потребления энергии в этих моделях используются частотно-регулируемые приводы, безредукторные лебедки, современные станции управления и алгоритмы, позволяющие снизить холостые пробеги и переводить станцию в спящий режим. Кабины освещаются светодиодами, а зеркальные панели расширяют площадь их влияния.