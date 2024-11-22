Девелопер Forma установит энергосберегающие отечественные лифты в Московском регионе

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Компания Forma закупила у российского производителя лифтов Vext 70 инновационных энергосберегающих кабин. Они будут установлены в четырех жилых проектах в Московской агломерации, сообщили в пресс-службе девелопера.
«Российский производитель Vext изготовит 70 лифтовых кабин с индивидуальным дизайном для проектов компании Forma. До конца 2024 года будут готовы первые 30 комплектов оборудования, часть из них уже установлена в городском квартале Forst на Симоновской набережной», — говорится в сообщении.
Один энергосберегающий лифт дает возможность сэкономить потребление электричества примерно до 60% в сравнении с традиционными кабинами, пояснили в компании. При этом до 85% комплектующих такого лифта произведены в России. Так, для снижения потребления энергии в этих моделях используются частотно-регулируемые приводы, безредукторные лебедки, современные станции управления и алгоритмы, позволяющие снизить холостые пробеги и переводить станцию в спящий режим. Кабины освещаются светодиодами, а зеркальные панели расширяют площадь их влияния.
Энергопотребление — одна из основных экологических проблем современности, напомнил руководитель Forma Илья Чепрасов. «Лифт — самое проходимое место любого здания, требующее значительных энергозатрат, которые при грамотном подходе можно сократить», — добавил он.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 23 октября, выступая на XXV Московском международном жилищном конгрессе, предупредил, что девелоперы в Московском регионе могут столкнуться с дефицитом энергетической мощности через три года, если не будет развиваться инфраструктура. Эта проблема уже проявилась в Краснодарском крае, Донбассе и Новороссии, субъектах Дальнего Востока.
Vext входит в группу «ПИК» и производит лифты с индивидуальным дизайном для проектов бизнес- и премиум-класса.