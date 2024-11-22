Депутат рассказал о новом типе телефонных мошенников

«Суть этой схемы состоит в том, что потенциальной жертве поступает звонок с неизвестного номера, но собеседник на другом конце провода молчит. Человек, естественно, начинает проявлять инициативу: спрашивает, кто звонит, зачем и, в конце концов, может сказать стандартное “Да”, “Алло” или что-то подобное. Этот момент и является ключевым в схеме мошенников. Такие звонки могут быть попыткой фиксации голоса человека», — объяснил парламентарий.
По словам Никиты Чаплина, мошенники заявляют, что современные технологии и нейронные сети позволяют создавать голосовые записи, которые могут впоследствии быть применены для различных преступлений. Депутат отметил, что таким образом можно использовать голос для прохождения авторизации в банковских сервисах или других финансовых учреждениях.
«Если вы не знаете номер, с которого вам звонят, лучше не отвечать. Настойчивость может свидетельствовать о вредоносных намерениях. В случае, если вы все же ответили на звонок, старайтесь не произносить ключевых слов вроде “да”, “подтверждаю”, “согласен”. Никогда не сообщайте личную информацию или данные банковских карт в ходе телефонных разговоров. Установите на свой телефон приложения, блокирующие подозрительные звонки, и регулярно обновляйте их», — подытожил депутат.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».