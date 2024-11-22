Депутат рассказал о новом типе телефонных мошенников

«Если вы не знаете номер, с которого вам звонят, лучше не отвечать. Настойчивость может свидетельствовать о вредоносных намерениях. В случае, если вы все же ответили на звонок, старайтесь не произносить ключевых слов вроде “да”, “подтверждаю”, “согласен”. Никогда не сообщайте личную информацию или данные банковских карт в ходе телефонных разговоров. Установите на свой телефон приложения, блокирующие подозрительные звонки, и регулярно обновляйте их», — подытожил депутат.