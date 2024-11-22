CNN: Truth Social может запустить систему криптовалютных платежей

По его информации, компания Trump Media, владеющая соцсетью, на этой неделе подала заявку на регистрацию товарного знака TruthFi, в которой указано, что речь идет о «платформе для обработки криптовалютных платежей». В этой заявке, как передает CNN, содержится мало конкретики и перечислено много потенциальных сфер применения TruthFi, включая услуги по обработке платежей, управление активами, депозитарные услуги и торговлю цифровыми активами.