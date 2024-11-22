CNN: Truth Social может запустить систему криптовалютных платежей

По его информации, компания Trump Media, владеющая соцсетью, на этой неделе подала заявку на регистрацию товарного знака TruthFi, в которой указано, что речь идет о «платформе для обработки криптовалютных платежей». В этой заявке, как передает CNN, содержится мало конкретики и перечислено много потенциальных сфер применения TruthFi, включая услуги по обработке платежей, управление активами, депозитарные услуги и торговлю цифровыми активами.
CNN отметил, что пока неясно, запустит ли компания в конечном счете эту платформу, которая поможет диверсифицировать направления ее деятельности.
Трамп считает, что США должны обратить самое серьезное внимание на криптовалюту, иначе на этом рынке будут доминировать другие страны, прежде всего Китай.