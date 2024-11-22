Цены на арабику обновили максимум за 13 лет

По данным консалтинговой фирмы Safras e Mercado, по состоянию на 12 ноября было продано около 70% последнего урожая против около 64% за аналогичный период прошлого года. Высокие темпы экспорта из Бразилии также привели к тому, что в этом месяце Зарубежная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США сократила прогноз по запасам кофе в стране.