Цены на арабику обновили максимум за 13 лет

В этом году поставки кофе из Бразилии были значительными, но сейчас трейдеры отмечают, что производители начинают урезать объем предложения. Хотя официальной статистики по запасам кофе в стране нет, эксперты высказывают мнение, что экспорт может замедлиться в ближайшие месяцы.
«До начала следующего сезона осталось около восьми месяцев, а процент кофе, проданного бразильскими производителями, очень высок», — отметил Карлос Сантана-младший, коммерческий директор компании Ecom Group в Бразилии. Он добавил, что запасов кофе, вероятно, не хватит до старта следующего сезона.
По данным консалтинговой фирмы Safras e Mercado, по состоянию на 12 ноября было продано около 70% последнего урожая против около 64% за аналогичный период прошлого года. Высокие темпы экспорта из Бразилии также привели к тому, что в этом месяце Зарубежная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США сократила прогноз по запасам кофе в стране.
Ожидается, что к концу текущего сезона в июне запасы сократятся до всего лишь 1,2 миллиона мешков, что на 26% меньше по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, нарастают опасения относительно будущего урожая. Рынок уделяет внимание признакам стресса кофейных деревьев после недавней экстремальной засухи, которая, возможно, негативно скажется на объеме производства в следующем сезоне.
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