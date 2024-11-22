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Цены на арабику обновили максимум за 13 лет

Согласно данным агентства Bloomberg, трейдеры пытаются выяснить, какой объем кофе сможет реализовать в этом сезоне Бразилия, ведущий производитель на мировом рынке. Тревога по поводу следующего урожая продолжает нарастать, а вместе с ней идут вверх и цены.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

В этом году поставки кофе из Бразилии были значительными, но сейчас трейдеры отмечают, что производители начинают урезать объем предложения. Хотя официальной статистики по запасам кофе в стране нет, эксперты высказывают мнение, что экспорт может замедлиться в ближайшие месяцы.

«До начала следующего сезона осталось около восьми месяцев, а процент кофе, проданного бразильскими производителями, очень высок», — отметил Карлос Сантана-младший, коммерческий директор компании Ecom Group в Бразилии. Он добавил, что запасов кофе, вероятно, не хватит до старта следующего сезона.

По данным консалтинговой фирмы Safras e Mercado, по состоянию на 12 ноября было продано около 70% последнего урожая против около 64% за аналогичный период прошлого года. Высокие темпы экспорта из Бразилии также привели к тому, что в этом месяце Зарубежная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США сократила прогноз по запасам кофе в стране.

Ожидается, что к концу текущего сезона в июне запасы сократятся до всего лишь 1,2 миллиона мешков, что на 26% меньше по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, нарастают опасения относительно будущего урожая. Рынок уделяет внимание признакам стресса кофейных деревьев после недавней экстремальной засухи, которая, возможно, негативно скажется на объеме производства в следующем сезоне.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».