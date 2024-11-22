ЦБ установил курс доллара на уровне 102 рублей на 23 ноября

Курс китайского юаня установлен на уровне 13,94 рубля (+0,43%).
Напомним, что Банк России устанавливает официальный курс доллара США и евро после введения в июне 2024 г. санкций против Мосбиржи и ее дочерних предприятий — Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра по новой методике.
При расчете официального курса Центробанк ориентируется на результаты торгов на внебиржевом рынке.
Днем в пятницу, 22 ноября, курс юаня на Мосбирже превысил 14 рублей впервые с 9 октября 2023 года.