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ЦБ установил курс доллара на уровне 102 рублей на 23 ноября

Регулятор установил официальный курс доллара США на отметке 102,57 рубля (+ 1,89% относительно 22 ноября) на 23 ноября, евро — 107,42 рубля (+1,27%), следует из данных на сайте ЦБ.

Источник: РИА "Новости"

Курс китайского юаня установлен на уровне 13,94 рубля (+0,43%).

Напомним, что Банк России устанавливает официальный курс доллара США и евро после введения в июне 2024 г. санкций против Мосбиржи и ее дочерних предприятий — Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра по новой методике.

При расчете официального курса Центробанк ориентируется на результаты торгов на внебиржевом рынке.

Днем в пятницу, 22 ноября, курс юаня на Мосбирже превысил 14 рублей впервые с 9 октября 2023 года.