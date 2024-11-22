ЦБ подтвердил планы запустить рэнкинг по жалобам в качестве «кнута» для банков

«В следующем году будем публиковать список банков, у кого больше всего обоснованных жалоб было, а у кого — меньше. Чтобы потребитель мог ориентироваться, какие из банков более клиентоориентированы. К сожалению, без кнута не можем пока справиться. Также будут публиковать меры, которые применяем к банкам, включая штрафы и предписания об устранении нарушений», — передает слова главы ЦБ корреспондент «Российской газеты».