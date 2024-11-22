ЦБ подтвердил планы запустить рэнкинг по жалобам в качестве «кнута» для банков

«В следующем году будем публиковать список банков, у кого больше всего обоснованных жалоб было, а у кого — меньше. Чтобы потребитель мог ориентироваться, какие из банков более клиентоориентированы. К сожалению, без кнута не можем пока справиться. Также будут публиковать меры, которые применяем к банкам, включая штрафы и предписания об устранении нарушений», — передает слова главы ЦБ корреспондент «Российской газеты».
Центробанк как регулятор будет активно пресекать недобросовестные практики банков, пообещала Набиуллина. «Иначе тот, кто будет стараться быть клиентоцентричным, он проиграет. Иногда может казаться, что мы ведем жесткую политику, но она необходима для создания равных условий конкуренции», — подчеркнула она.