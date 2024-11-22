Борисов: при Трампе Илон Маск добьется лучших условий для развития SpaceX

«Он сможет выбить у администрации лучшие условия для того, чтобы развивать космические проекты. Если говорить о ближайшем десятилетии, это, конечно, продолжение коммерциализации, предоставление широкого круга услуг, в первую очередь, как я сказал, наиболее динамично развиваются услуги связи», — отметил Борисов в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир» на телеканале «Соловьев Live».