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Борисов: при Трампе Илон Маск добьется лучших условий для развития SpaceX

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск при Дональде Трампе на посту президента США добьется лучшего развития своих космических проектов. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

Источник: Reuters

«Он сможет выбить у администрации лучшие условия для того, чтобы развивать космические проекты. Если говорить о ближайшем десятилетии, это, конечно, продолжение коммерциализации, предоставление широкого круга услуг, в первую очередь, как я сказал, наиболее динамично развиваются услуги связи», — отметил Борисов в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир» на телеканале «Соловьев Live».

Так, предположил глава госкорпорации, группировка Starlink при создании в запланированном объеме сможет конкурировать с сотовой связью.