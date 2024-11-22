Биткоин впервые в истории преодолел отметку в 10 миллионов рублей

В тот же день официальный курс доллара был установлен Банком России на уровне 100,6798 рублей.
На 1 января 2024 года курс биткоина составлял 3,77 млн рублей. В 14:00 по московскому времени BTC оценивался в около 10,12 млн рублей. Таким образом, с начала года биткоин в рублях вырос на 169%. За этот период курс биткоина к доллару США увеличился на 132%.
Ночью 22 ноября курс биткоина к доллару США достиг наивысшей в истории отметки, поднявшись до 99 390 долларов на американской бирже Coinbase.
На 14 часов по московскому времени 22 ноября 2024 года, в онлайн-обменниках стоимость 1 BTC стартует от 10,3 млн рублей, а на p2p-платформе криптобиржи Bybit биткоин стоит от 10,4 млн рублей.
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