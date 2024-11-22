Биткоин впервые в истории преодолел отметку в 10 миллионов рублей

На 1 января 2024 года курс биткоина составлял 3,77 млн рублей. В 14:00 по московскому времени BTC оценивался в около 10,12 млн рублей. Таким образом, с начала года биткоин в рублях вырос на 169%. За этот период курс биткоина к доллару США увеличился на 132%.