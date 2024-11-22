Автосалоны сообщают о снижении спроса на автомобили из Китая

Согласно данным, за девять месяцев 2024 года в России закрылось 269 шоурумов китайских марок, что превышает показатель 2023 года, когда было закрыто 186 точек. Белорусская марка Belgee (совместное производство с китайской Geely) стала лидером по числу новых автосалонов, открыв 128 точек, чаще всего рядом с дилерами Geely. На втором месте оказался российский бренд Solaris с 70 новыми шоурумами, далее следует китайский Haval с 60 автосалонами. В топ-10 также вошли Changan и GAC с 46 и 42 точками соответственно, у Seres/Aito, Zeekr и SWM появилось по 39 шоурумов, а у Li Auto и Oting — по 32.