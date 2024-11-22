Автосалоны сообщают о снижении спроса на автомобили из Китая

Рост числа автосалонов китайских брендов в России замедлился, как показало исследование, проведенное «Газпромбанк Автолизингом» и «АвтоБизнесРевю». По состоянию на девять месяцев 2024 года насчитывается 4,07 тыс. шоурумов, из которых 65% принадлежат китайским маркам, что аналогично показателю 2023 года, когда действовало 3,6 тыс. автосалонов. В начале прошлого года китайские бренды занимали 31% от всех шоурумов.
С января по сентябрь этого года в России было открыто 947 новых автосалонов. Если в 2023 году 90% из них были китайскими, то в текущем году эта доля составила 72%, подсчитали аналитики.
Согласно данным, за девять месяцев 2024 года в России закрылось 269 шоурумов китайских марок, что превышает показатель 2023 года, когда было закрыто 186 точек. Белорусская марка Belgee (совместное производство с китайской Geely) стала лидером по числу новых автосалонов, открыв 128 точек, чаще всего рядом с дилерами Geely. На втором месте оказался российский бренд Solaris с 70 новыми шоурумами, далее следует китайский Haval с 60 автосалонами. В топ-10 также вошли Changan и GAC с 46 и 42 точками соответственно, у Seres/Aito, Zeekr и SWM появилось по 39 шоурумов, а у Li Auto и Oting — по 32.
По числу действующих шоурумов в России лидирует бренд Lada, чья сеть за три квартала увеличилась на 4% и насчитывает 326 точек. В компании АвтоВАЗ сообщили, что количество автосалонов превышает 330, и они видят потенциал для дальнейшего роста дилерской сети Lada. Среди китайских брендов сохраняет лидерство Chery с ростом на 2,9% — до 213 салонов. На втором месте — Changan, увеличивший сеть на 22,4% — до 197 салонов, а Geely замыкает тройку лидеров с увеличением на 15,3% — до 196 точек.
Три китайские марки из топ-10 сократили свои сети. FAW снизил количество точек на 8% до 119, JAC — на 8,3% до 111 автосалонов, Exeed — на 7,5% до 111 точек. Сокращение сети Exeed объясняют ужесточением требований дистрибутора к стандартам автосалонов. В сети FAW отмечали приостановку поставок, а сокращения в JAC коснулись регионов за пределами столицы, поясняют аналитики. По словам Рената Тюктеева, замгендиректора АГ «Авилон», ряд дилеров уже планируют отказываться от некоторых китайских франшиз, и тенденция станет более выраженной в следующем году. Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов подтвердил, что дилеры из Москвы и Санкт-Петербурга начали самовольно выходить из некоторых китайских франшиз, даже из числа топ-5, что ранее считалось невозможным.
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