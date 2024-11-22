Американский инвестор хочет купить взорванный «Северный поток — 2»

Американский инвестор Стивен Линч обратился к правительству США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах по поврежденному российскому газопроводу «Северный поток — 2», если он будет выставлен на аукцион в рамках швейцарской процедуры банкротства. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на письмо финансиста минфину.