МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Акционеры «Инарктики» одобрили дивиденды по результатам III квартала 2024 года в размере 20 рублей на акцию, сообщила компания.
«Внеочередное общее собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов в размере 20 рублей на одну акцию по результатам работы в III квартале 2024 года. Таким образом, совокупные промежуточные выплаты компании акционерам за 2024 год составляют 3,52 млрд рублей или 40 рублей на одну обыкновенную акцию компании», — говорится в сообщении.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 2 декабря 2024 года.
Компания выплачивает дивиденды на ежеквартальной основе. По итогам работы в первом полугодии 2024 года компания совокупно выплатила дивиденды акционерам в размере 1,76 млрд рублей или 20 рублей на одну обыкновенную акцию.
По итогам работы в 2023 году компания также выплачивала дивиденды ежеквартально, совокупный размер выплат дивидендов за весь 2023 год составил 4,83 млрд рублей или 55 рублей на одну акцию.
О компании
«Инарктика» является управляющей компанией группы, лидирующей в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Ключевые направления деятельности группы под управлением компании включают товарное выращивание атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области и товарное выращивание форели в озерах Республики Карелия.
Развитие аквакультуры является стратегическим направлением деятельности компании. Общий объем потенциального выращивания на участках компании составляет около 60 тыс. тонн красной рыбы.