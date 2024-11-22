Акционеры «Инарктики» одобрили дивиденды по результатам III квартала

«Внеочередное общее собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов в размере 20 рублей на одну акцию по результатам работы в III квартале 2024 года. Таким образом, совокупные промежуточные выплаты компании акционерам за 2024 год составляют 3,52 млрд рублей или 40 рублей на одну обыкновенную акцию компании», — говорится в сообщении.