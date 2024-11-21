Захарова: РФ считает недобросовестным поведение OMV в ситуации с невыплатами

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Поведение австрийского концерна OMV в ситуации с невыплатами за поставки газа из России является недобросовестным. Реакция российской стороны в связи с этим полностью оправданная, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее OMV заявила о получении положительного для себя решения в зарубежном арбитраже по спору с «Газпром экспортом» и намерении взыскать присужденные ей €230 млн за недопоставку газа по контракту в Германию с российской компании в счет платежей по договору на поставку в Австрию. Позднее австрийский импортер получил уведомление от «Газпром экспорта» о прекращении поставок газа.
«Это недобросовестное поведение австрийского концерна. Наша негативная реакция на подобное, мне кажется, более чем оправдана, — подчеркнула дипломат на брифинге. — Заниматься благотворительностью в данном случае не собираемся».