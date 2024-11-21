Захарова: РФ считает недобросовестным поведение OMV в ситуации с невыплатами

Ранее OMV заявила о получении положительного для себя решения в зарубежном арбитраже по спору с «Газпром экспортом» и намерении взыскать присужденные ей €230 млн за недопоставку газа по контракту в Германию с российской компании в счет платежей по договору на поставку в Австрию. Позднее австрийский импортер получил уведомление от «Газпром экспорта» о прекращении поставок газа.