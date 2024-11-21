В России могут ввести универсальный платежный код при безналичной оплате

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в своем Telegram-канале отметил, что предлагаемые изменения в законодательство направлены на совершенствование регулирования платежных услуг, развитие конкуренции на платежном рынке и снижение издержек торгово-сервисных предприятий и банков, обеспечение равного доступа к платежной инфраструктуре всех участников рынка.