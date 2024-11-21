В РФ доля онлайн-торговли в выручке ретейлеров в 2024 году выросла до 42%

«Также растет доля онлайн-торговли в объеме розницы крупнейших ретейлеров: в 2019 году — 6% выручки, а в 2024 году — 42%», — сказал Егоров.
При этом ФНС фиксирует рост розничной торговли на 22%, что сопоставимо с ростом доходов граждан и НДС.
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Доля онлайн-торговли в общем объеме выручки крупнейших ретейлеров в РФ в 2024 году выросла до 42% с 6% в 2019 году, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Также растет доля онлайн-торговли в объеме розницы крупнейших ретейлеров: в 2019 году — 6% выручки, а в 2024 году — 42%», — сказал Егоров.
При этом ФНС фиксирует рост розничной торговли на 22%, что сопоставимо с ростом доходов граждан и НДС.