В РФ доля онлайн-торговли в выручке ретейлеров в 2024 году выросла до 42%

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Доля онлайн-торговли в общем объеме выручки крупнейших ретейлеров в РФ в 2024 году выросла до 42% с 6% в 2019 году, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.