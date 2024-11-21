В Госдуме рассказали, можно ли продать квартиру без присутствия хозяина

Он подчеркнул, что гражданин имеет право установить любой срок действия доверенности. С 2013 года законом не предусмотрено ограничение максимального срока действия, добавил депутат. В случае, если в доверенности срок действия не указан, она остается действительной в течение года с момента выдачи, что регламентировано статьей 186 Гражданского кодекса РФ. Кроме того, если в доверенности отсутствует дата ее выдачи, она считается недействительной, заключил Гаврилов.