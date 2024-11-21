В Госдуме рассказали, можно ли продать квартиру без присутствия хозяина

«Владелец квартиры должен лично присутствовать во время сделки по продаже своей квартиры и подписывать договор купли-продажи. Если по причине болезни, срочного отъезда или любому другому уважительному поводу он не может этого сделать, то оставляет доверенность супругу, близкому родственнику, другу, поверенному — тому, кому доверяет представлять свои интересы», — уточнил Сергей Гаврилов.
Депутат пояснил, что доверенность на продажу квартиры представляет собой документ, предоставляющий полномочия по осуществлению сделки другому лицу. Лицо, которое доверяет проведение сделки, называется доверителем, а тот, кому доверяют, — доверенным лицом, отметил Гаврилов.
«Все положения о доверенности регламентируются главой 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. В доверенности указывают паспортные данные уполномоченного представителя, список действий, на которые он получает эти права, адрес квартиры, дату составления. Для оформления доверенности вам необходимо будет обратиться в нотариальную контору», — уточнил депутат.
Он подчеркнул, что гражданин имеет право установить любой срок действия доверенности. С 2013 года законом не предусмотрено ограничение максимального срока действия, добавил депутат. В случае, если в доверенности срок действия не указан, она остается действительной в течение года с момента выдачи, что регламентировано статьей 186 Гражданского кодекса РФ. Кроме того, если в доверенности отсутствует дата ее выдачи, она считается недействительной, заключил Гаврилов.
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