Товары OBI появились на Ozon

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Товары сети строительных супермаркетов OBI появились на маркетплейсе Ozon, на площадке уже доступны порядка 26 тыс. товаров, сообщили ТАСС в пресс-службе Ozon.
«На Ozon уже доступны порядка 26 тыс. товаров из OBI — крупной сети DIY-гипермаркетов. Все для обустройства квартиры, ремонта, декор, техника, новогодние ели и другие товары уже доступны покупателям Ozon во всех городах присутствия OBI. Товары продаются под брендом OBI», — рассказали в компании.
На онлайн-витрине доступна часть ассортимента OBI, однако скоро на маркетплейсе будут представлены около 90% товаров сети, включая крупногабаритные и сезонные позиции. Заказы будет доставлять собственная курьерская служба OBI напрямую со складов сети.
Сеть гипермаркетов OBI в России в апреле 2023 года перешла под контроль холдинга «Синдика» Арсена Канокова после ухода российского рынка германской OBI GmbH & Co. Deutschland KG. В РФ сейчас работают 26 гипермаркетов OBI в 12 городах.