Товары OBI появились на Ozon

«На Ozon уже доступны порядка 26 тыс. товаров из OBI — крупной сети DIY-гипермаркетов. Все для обустройства квартиры, ремонта, декор, техника, новогодние ели и другие товары уже доступны покупателям Ozon во всех городах присутствия OBI. Товары продаются под брендом OBI», — рассказали в компании.