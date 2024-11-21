Ставки по потребительским кредитам превысили 40%

«Средние ставки на одобренные кредиты в начале ноября достигали 25−38%. На 19 ноября ставки на кредитование могут достигать 44%. Ожидается дальнейшее повышение ключевой ставки до конца года, что в целом влияет на диапазон ставок в потребительском кредитовании. После каждого повышения ключевой ставки банковский сектор реагирует повышениями ставок на кредитование. Максимальные ставки на депозиты не показывают динамики с начала месяца: 27% — по вкладам, 23% — по накопительным счетам. Средние максимальные ставки по вкладам на данный момент составляют 15,95%, с начала месяца показатель вырос чуть более чем на 1 процентный пункт», — отметил Гамзаев.