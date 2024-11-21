Сливочное масло за неделю стало еще дороже

Рост цен фиксировался и на другие продукты, в частности овощи. Цены на огурцы за период подскочили на 11,3%, помидоры подорожали на 6%. Стоимость белокочанной капусты увеличилась на 4,7%. Кроме того, подорожали репчатый лук (+4,4%), картофель (+3,8%), столовая свекла (1,6%), морковь (+1,3%).