Силуанов заявил, что у него нет криптокошелька

В августе 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в части разработки и внедрения цифровых инноваций. Законом предусматривается, что в рамках ЭПР в целях осуществления сделок с цифровой валютой могут изменяться или исключаться отдельные положения законодательства. К ним относится осуществление операций с криптовалютами, в частности, использование их как средства платежа по внешнеторговым договорам.