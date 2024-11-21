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Силуанов заявил, что у него нет криптокошелька

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Глава Минфина России Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» заявил, что не имеет криптокошелька, но ему интересна тема криптовалюты.

Источник: Reuters

«Мне интересно, но криптокошелька у меня нет», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о том, было бы ему интересно самому приобрести криптовалюту.

В августе 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в части разработки и внедрения цифровых инноваций. Законом предусматривается, что в рамках ЭПР в целях осуществления сделок с цифровой валютой могут изменяться или исключаться отдельные положения законодательства. К ним относится осуществление операций с криптовалютами, в частности, использование их как средства платежа по внешнеторговым договорам.