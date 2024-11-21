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Силуанов заявил, что проблем с финансированием семейной ипотеки нет

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Проблем с финансированием механизма семейной ипотеки нет, программа работает. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

Источник: РИА "Новости"

«У нас действует целый ряд льготных ипотечных программ. И в первую очередь мы говорим о семейной ипотеке. 6% для семьи, которая имеет ребенка до 7 лет или двух детей до 17. Все деньги, которые необходимы будут для реализации этих программ, учтены в бюджете. Мы в последние корректировки бюджета учли дополнительно около 350 млрд рублей на обеспечение потребности механизма по семейной ипотеке. Поэтому никаких проблем для реализации программы нет. Финансовых проблем. Она работает», — сказал Силуанов.

Отвечая на вопрос, планируются ли изменения в программе, Силуанов заверил, что ставка в 6% сохраняется.