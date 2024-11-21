Силуанов заявил, что проблем с финансированием семейной ипотеки нет

«У нас действует целый ряд льготных ипотечных программ. И в первую очередь мы говорим о семейной ипотеке. 6% для семьи, которая имеет ребенка до 7 лет или двух детей до 17. Все деньги, которые необходимы будут для реализации этих программ, учтены в бюджете. Мы в последние корректировки бюджета учли дополнительно около 350 млрд рублей на обеспечение потребности механизма по семейной ипотеке. Поэтому никаких проблем для реализации программы нет. Финансовых проблем. Она работает», — сказал Силуанов.