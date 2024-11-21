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Силуанов: бюджет и ДКП направлены на снижение инфляции

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Низкая инфляция важнее высоких процентных ставок, поэтому и бюджет и денежно-кредитная политика (ДКП) направлены на снижение уровня цен. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

Источник: РИА "Новости"

«Считаю, что вопрос низкой инфляции важнее, чем высокие процентные ставки. Потому что высокая инфляция бьет по низко защищенным нашим слоям населения, если так можно сказать. Высокая инфляция, соответственно, приводит и к тому, что ставки остаются тоже на высоком уровне, и здесь нужно быть очень аккуратным, потому что нам нельзя скатываться в инфляционную спираль. Поэтому и бюджет, и денежно-кредитная политика направлены на то, чтобы снизилась инфляция, и уровни цен также снижались, и, соответственно, доходы людей, финансовые результаты компаний не обесценивались в результате высокой инфляции», — сказал он.

Отвечая на вопрос, когда ЦБ РФ может перейти к снижению ключевой ставки, Силуанов процитировал слова главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, заявившей что ЦБ приступит к снижению процентных ставок в 2025 году.