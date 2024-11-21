Рынок акций РФ растет

По состоянию на 10:00 мск индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,19% — до 2 601,86 и 817,85 пункта соответственно. Курс юаня на открытии торгов поднялся на 2,85 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов — до 13,848 ₽