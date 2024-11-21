Рынок акций РФ растет

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций демонстрирует рост в начале торгов на Московской бирже. Курс юаня укрепляется к рублю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10:00 мск индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,19% — до 2 601,86 и 817,85 пункта соответственно. Курс юаня на открытии торгов поднялся на 2,85 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов — до 13,848 ₽
К 10:09 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на отметке 2 597,54 пункта (+0,02%), индекс РТС — на уровне 816,49 пункта (+0,02%). Курс юаня достигал 13,84 ₽ (+2 коп.).