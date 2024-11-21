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Россиянам дали совет, когда выгодно покупать квартиру

Покупать квартиру будет выгодно, когда ключевая ставка Банка России опустится до 10−12% годовых. Такое мнение выразил в беседе с «Газетой.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Salon.ru

Он напомнил, что цены на недвижимость достигли максимума. Стоимость жилья на первичном рынке за год выросла на 14,7%, стройматериалы также продолжат дорожать.

«Рекомендую рассмотреть покупку недвижимости, когда ключевая ставка ЦБ упадет до 10−12%. Ожидается, что рыночная ипотека в начале 2025 года будет находиться в диапазоне около 29−33%. Высокая ключевая ставка и отмена льготной ипотеки под 8%, ужесточение условий семейной и IT-ипотек делают покупку жилья невыгодным», — сказал Петр Щербаченко.

Экономист добавил, что в условиях высоких ставок может вырасти интерес россиян к строительству частных домов (ИЖС), ставка кредита по которому составляет 19,75−28,8%. По мнению эксперта, ИЖС, скорее всего, заменит покупку готового жилья.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».