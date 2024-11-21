Россиянам дали совет, когда выгодно покупать квартиру

Он напомнил, что цены на недвижимость достигли максимума. Стоимость жилья на первичном рынке за год выросла на 14,7%, стройматериалы также продолжат дорожать.
«Рекомендую рассмотреть покупку недвижимости, когда ключевая ставка ЦБ упадет до 10−12%. Ожидается, что рыночная ипотека в начале 2025 года будет находиться в диапазоне около 29−33%. Высокая ключевая ставка и отмена льготной ипотеки под 8%, ужесточение условий семейной и IT-ипотек делают покупку жилья невыгодным», — сказал Петр Щербаченко.
Экономист добавил, что в условиях высоких ставок может вырасти интерес россиян к строительству частных домов (ИЖС), ставка кредита по которому составляет 19,75−28,8%. По мнению эксперта, ИЖС, скорее всего, заменит покупку готового жилья.
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