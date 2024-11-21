Россиянам дали совет, когда выгодно покупать квартиру

«Рекомендую рассмотреть покупку недвижимости, когда ключевая ставка ЦБ упадет до 10−12%. Ожидается, что рыночная ипотека в начале 2025 года будет находиться в диапазоне около 29−33%. Высокая ключевая ставка и отмена льготной ипотеки под 8%, ужесточение условий семейной и IT-ипотек делают покупку жилья невыгодным», — сказал Петр Щербаченко.