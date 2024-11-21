РФ готова помочь Сербии в строительстве нефтепровода через Венгрию к «Дружбе»

«АО “Транснафта” Панчево планирует диверсифицировать поставки нефти в свою страну. На сегодняшний день у них один трубопровод, который идет с территории Хорватии. Они предполагают построить трубопровод, который пойдет через территорию Венгрии и напрямую выйдет на “Дружбу”, — сказал он. — Это позволит им быть более независимыми в поставках нефти и существенно увеличить объемы нефти, которые поставляются на территорию Сербии для внутреннего потребления. По-моему, трубопровод будет длиной порядка 300 километров. Сербия обращается к нам за помощью. Мы готовы оказать содействие в реализации этого проекта».