РФ готова помочь Сербии в строительстве нефтепровода через Венгрию к «Дружбе»

«АО “Транснафта” Панчево планирует диверсифицировать поставки нефти в свою страну. На сегодняшний день у них один трубопровод, который идет с территории Хорватии. Они предполагают построить трубопровод, который пойдет через территорию Венгрии и напрямую выйдет на “Дружбу”, — сказал он. — Это позволит им быть более независимыми в поставках нефти и существенно увеличить объемы нефти, которые поставляются на территорию Сербии для внутреннего потребления. По-моему, трубопровод будет длиной порядка 300 километров. Сербия обращается к нам за помощью. Мы готовы оказать содействие в реализации этого проекта».
Как сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, Россия и Сербия договорились подготовить совместную нефтетранспортную инфраструктуру на территории Сербии. Страны подписали соответствующий совместный меморандум о сотрудничестве между нефтегазовыми компаниями России и Сербии в рамках состоявшегося заседания межправительственного комитета России и Сербии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
«Это результат достаточно долгого переговорного процесса. И последние детали содержания меморандума обсуждались в этом месяце на правлении Международной ассоциации транспортировщиков нефти в Белграде. Кстати, в Белграде открыта штаб-квартира этой ассоциации», — отметил Каланда.
Меморандумом, по его словам, определены основные направления сотрудничества, он носит базовый характер.
«В рамках этого меморандума впоследствии будет создана специальная рабочая группа, в ходе работы которой будут уже определяться конкретные направления сотрудничества и предприниматься шаги для развития этого сотрудничества», — сказал он.