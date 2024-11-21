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Reuters: минюст США через суд потребовал Google продать Chrome

По данным агентства, представители прокуратуры также попросили судебные органы в рамках антимонопольных мер запретить корпорации выходить на рынок браузеров в течение пяти лет.

Источник: Газета.Ру

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции США обратилось в суд с целью потребовать от корпорации Alphabet, владеющей технологическим гигантом Google, отказаться от браузера Chrome. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, представители прокуратуры, помимо продажи Chrome, также попросили судебные органы в рамках антимонопольных мер запретить корпорации выходить на рынок браузеров в течение пяти лет.

Кроме того, Минюст стремится к тому, чтобы запретить Google заключать контракты с Apple и другими компаниями насчет установки на смартфонах и в браузерах поисковой системы. Корпорацию хотят также обязать делиться данными с конкурентами в течение 10 лет. «Правила игры не равны из-за действий Google», получающей выгоду от незаконно полученного преимущества, отмечается в судебных документах юристов истца.

Ответчик собирается представить собственные предложения по исправлению ситуации к 20 декабря. Ожидается, что вердикт может быть вынесен к концу лета 2025 года. Как считают представители Google, подобные предложения нанесут ущерб потребителям и разработчикам.

По данным службы анализа веб-трафика StatCounter, доля Chrome на рынке США составляет 61%.

5 августа Федеральный суд округа Колумбия постановил, что Google злоупотреблял своим положением на рынке, чтобы сохранить монополию в сфере поисковых систем и размещения рекламы в интернете. Суд постановил, что Google заблокировала для конкурентов порядка 90% рынка интернет-поиска, заключив соглашение с производителем электроники Apple, который сделал поисковую систему Google поисковиком по умолчанию в своем браузере Safari. Похожие соглашения корпорация заключила с производителем техники Samsung и оператором мобильной связи Verizon.