Reuters: минюст США через суд потребовал Google продать Chrome

Кроме того, Минюст стремится к тому, чтобы запретить Google заключать контракты с Apple и другими компаниями насчет установки на смартфонах и в браузерах поисковой системы. Корпорацию хотят также обязать делиться данными с конкурентами в течение 10 лет. «Правила игры не равны из-за действий Google», получающей выгоду от незаконно полученного преимущества, отмечается в судебных документах юристов истца.