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Решетников: РФ передала Сербии проект программы по наращиванию турпотока

Глава МЭР отметил, что документ рассчитан на два года.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Россия и Сербия обсуждают наращивание туристического потока. Соответствующая двухлетняя программа подготовлена и передана сербской стороне. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе пленарного 20-го заседания межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

«Передали господину Поповичу (Ненад Попович — министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии — прим. ТАСС) программу сотрудничества по увеличению туристического потока между нашими странами на ближайшие два года»,-сообщил Решетников.