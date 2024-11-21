Решетников: РФ передала Сербии проект программы по наращиванию турпотока

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Россия и Сербия обсуждают наращивание туристического потока. Соответствующая двухлетняя программа подготовлена и передана сербской стороне. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе пленарного 20-го заседания межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.