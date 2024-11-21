Трентон
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил о росте налоговых поступлений в бюджет на 20% в 2024 году

Они составили почти 46 трлн рублей, сообщил президент.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Налоговые поступления в бюджетную систему России за 10 месяцев 2024 года составили почти 46 трлн рублей, это примерно на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым.

«Даниил Вячеславович, я посмотрел материалы. За 10 месяцев текущего года в бюджетную систему России поступило почти 46 трлн рублей. Это процентов на 20 больше, чем за аналогичный период прошлого года, да?» — обратился он к главе ФНС.

«Да, совершенно верно», — ответил Егоров главе государства.