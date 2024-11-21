Путин заявил о росте налоговых поступлений в бюджет на 20% в 2024 году

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Налоговые поступления в бюджетную систему России за 10 месяцев 2024 года составили почти 46 трлн рублей, это примерно на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым.