Politico: Трамп решил возобновить строительство трубопровода Keystone XL

По ее данным, «Трамп надеется начать реализацию проекта Keystone XL в свой первый же день прихода в Белый дом», продемонстрировав решимость в осуществлении предприятия, о котором он громко объявил в 2017 году. «Это в списке дел [представителей новой администрации], решения по которым они хотят принять в первый день», — сказал на условиях анонимности один из экспертов, знакомых с планами Трампа.