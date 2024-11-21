Politico: Трамп решил возобновить строительство трубопровода Keystone XL

По ее данным, «Трамп надеется начать реализацию проекта Keystone XL в свой первый же день прихода в Белый дом», продемонстрировав решимость в осуществлении предприятия, о котором он громко объявил в 2017 году. «Это в списке дел [представителей новой администрации], решения по которым они хотят принять в первый день», — сказал на условиях анонимности один из экспертов, знакомых с планами Трампа.
В январе 2021 года президент США Джо Байден подписал указ о прекращении строительства этого нефтепровода.
Как сообщалось ранее, магистраль позволила бы доставлять из Канады более 800 тыс. баррелей нефти в сутки на перерабатывающие предприятия в американских штатах Техас и Луизиана. Протяженность трубопровода должна составить 1,9 тыс. км — от города Хардисти (канадская провинция Альберта) до Стил-Сити (американский штат Небраска), откуда топливо будет перекачиваться по другим нефтепроводам далее на юг США.
Нынешний президент США демократ Джо Байден передаст республиканцу Трампу полномочия главы государства 20 января 2025 года. Трамп одержал победу на очередных выборах в США, состоявшихся 5 ноября. Он нанес поражение кандидату от правящей Демократической партии Камале Харрис. В первый раз Трамп занимал пост главы американской администрации в 2017—2021 гг. Он станет вторым в истории США президентом, занимавшим высший государственный пост с перерывом. Ранее этого смог добиться только Гровер Кливленд (22-й и 24-й президент в 1885—1889 гг. и в 1893—1897 гг.). Трамп станет 45-м и 47-м президентом США.