Почему фондовые гиганты ЕС сильно отстают от американской «великолепной семерки»

С начала 2024 года акции «великолепной семерки». Это Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Meta* (признана экстремистской и запрещена в России), Tesla и NVIDIA. Они подорожали в среднем на 55%, в то время как бумаги европейских аналогов, например Eurostars (Novo Nordisk, ASML, LVMH, Ferrari, Adyen, Schneider Electric, Hermès) и GRANOLAS (GSK, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L'Oréal, LVMH, AstraZeneca, SAP, Sanofi) сильно отстают, показывая скромный прирост в среднем на 7,6% и 0,6% соответственно.