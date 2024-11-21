Почему фондовые гиганты ЕС сильно отстают от американской «великолепной семерки»

С начала 2024 года акции «великолепной семерки». Это Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Meta* (признана экстремистской и запрещена в России), Tesla и NVIDIA. Они подорожали в среднем на 55%, в то время как бумаги европейских аналогов, например Eurostars (Novo Nordisk, ASML, LVMH, Ferrari, Adyen, Schneider Electric, Hermès) и GRANOLAS (GSK, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L'Oréal, LVMH, AstraZeneca, SAP, Sanofi) сильно отстают, показывая скромный прирост в среднем на 7,6% и 0,6% соответственно.
Разрыв в динамике между США и Европой касается не только компаний с мегакапитализацией: индекс S&P 500 с начала года прибавил 25%, тогда как европейский Stoxx 600 поднялся всего на 5%, отмечает Euronews.
Как считает Йорди Херманнс, портфельный управляющий и инвестиционный стратег в Aegon Asset Management, потенциал «великолепной семерки» обеспечивают технологический сектор в целом и сфера искусственного интеллекта в частности. Они остаются «мощными драйверами прибыли».
Импульс роста «великолепная семерка» получила благодаря продолжающемуся буму искусственного интеллекта и его интеграции в различные отрасли. Европейские акции лишены этого катализатора, который вывел рынки США на новые высоты, говорит Херманнс.
Кроме того, ведущим европейским компаниям приходится преодолевать региональные проблемы.
Транснациональные корпорации ЕС ведут обширный бизнес с Китаем, где в силу замедления экономического роста и сохраняющейся геополитической напряженности снижается спрос. Это особенно повлияло на сектор предметов роскоши и французского лидера в этой сфере — LVMH, который сильно зависит от китайских потребителей.
К тому же непропорционально сильное воздействие на европейский бизнес оказывает геополитическая неопределенность, включая торговую политику при новой администрации США.
Геополитическая напряженность, судя по всему, гораздо больше вредит европейским фирмам.
Европейским автопроизводителям и люксовым брендам могут грозить новые препятствия, если Трамп введет обещанные пошлины и возобновит торговые войны.
Особенно уязвимой в этом плане может оказаться Ferrari, учитывая ее зависимость от экспорта в США и Китай. Хотя спрос на высококачественные европейские товары, как правило, устойчив, неопределенность вокруг американских торговых пошлин и возможных ответных мер ЕС и Китая заставляет инвесторов нервничать.
Что касается бумаг отдельных фирм, то акции Novo Nordisk — крупнейшей европейской компании по рыночной капитализации — с начала года подросли всего на 4%. Это их слабейшая годовая динамика за последние пять лет.
После экспоненциального роста, обусловленного лекарственным хитом от ожирения Wegovy, Novo столкнулась с возросшей конкуренцией по мере того, как на рынке появляются более дешевые аналоги. «Монопольное положение Novo Nordisk на этом рынке ослабевает, хотя ее доля на рынке остается очень высокой», — отмечает Херманнс.
По его мнению, продолжающееся отставание европейских бумаг меняет структуру глобальных портфелей: инвесторы все больше склоняются в сторону американских активов, что повышает риск концентрации. При этом он советует проявлять осторожность: «Инвесторам не следует сосредотачиваться только на американских акциях, стоит рассмотреть возможность географической диверсификации».
Компания Meta* признана в России экстремистской и запрещена.
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