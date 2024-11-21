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Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова с 2 декабря покидает Банк России

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова с 2 декабря покидает свой пост, следует из сообщения регулятора.

Источник: РИА "Новости"

«Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова приняла решение продолжить карьеру вне Банка России. Она покидает свой пост с 2 декабря 2024 года», — указано в сообщении.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, Ольга Скоробогатова — один из главных архитекторов многих ключевых инновационных проектов на финансовом рынке в России. «Ее стратегическое видение и умение воплощать в жизнь сложные технологические решения позволили создать в России продвинутую платежную инфраструктуру, которой мы можем по праву гордиться. По-настоящему ценность этой инфраструктуры для страны проявилась в 2022 году. Многие удобные сервисы, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов людей, появились во многом благодаря Ольге Николаевне, ее решительности, целеустремленности и профессионализму. Она задала импульс развитию финансовых и платежных технологий в Банке России на годы вперед. Я благодарна Ольге Николаевне за ее работу и желаю ей успеха», — отметила Набиуллина.

Вместе с этим в ЦБ сообщили о том, что директор департамента информационных технологий Банка России Зульфия Кахруманова с 2 декабря 2024 года займет пост заместителя председателя ЦБ.

«В этой должности она будет курировать работу департамента информационных технологий, департамента финансовых технологий, а также операционного департамента», — отмечается в сообщении.

Кроме того, с 2 декабря департамент национальной платежной системы перейдет под кураторство первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина.