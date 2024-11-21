Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова с 2 декабря покидает Банк России

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, Ольга Скоробогатова — один из главных архитекторов многих ключевых инновационных проектов на финансовом рынке в России. «Ее стратегическое видение и умение воплощать в жизнь сложные технологические решения позволили создать в России продвинутую платежную инфраструктуру, которой мы можем по праву гордиться. По-настоящему ценность этой инфраструктуры для страны проявилась в 2022 году. Многие удобные сервисы, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов людей, появились во многом благодаря Ольге Николаевне, ее решительности, целеустремленности и профессионализму. Она задала импульс развитию финансовых и платежных технологий в Банке России на годы вперед. Я благодарна Ольге Николаевне за ее работу и желаю ей успеха», — отметила Набиуллина.