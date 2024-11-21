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На счет матери: 59% переводов на детские карты приходится на женщин

Как показало исследование, проведенное в преддверии Дня матери (отмечается 24 ноября), больше всего трат россиянок с детьми приходится на февраль, январь и март.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Банк Русский Стандарт специально ко Дню матери, который празднуют 24 ноября, изучил особенности трат по картам у россиянок с детьми за 10 месяцев текущего года (есть у Финансов Mail).

Февраль лидирует у них по числу покупок за 10 месяцев 2024 года.

«Средний чек одной покупки по картам у мам с января по октябрь составил 2 321 ₽ Он вырос относительно прошлого года, когда был 2 150 ₽», — отмечается в исследовании.

Чаще всего покупки по картам банка мамы совершают в феврале, на втором месте новогодний январь, на третьем — «женский» месяц март.

Согласно статистике банка, в список самых популярных категорий трат по картам в зависимости от суммы покупок у российских мам с января по октябрь 2024 года вошли: супермаркеты; туризм и путешествия; товары для дома, автоуслуги и кафе.

Самые высокие средние чеки среди оказались у пяти категорий трат:

  • путешествия (31 868 ₽),
  • товары для дома (средства для стирки, уборки, домашний текстиль, посуда, товары для ванной и пр.) — 4 112 ₽,
  • автоуслуги (сюда относятся автосервис, автомойка, АЗС и пр.) со средним чеком в 2 124 ₽,
  • кафе, где средний чек у мам — 952 ₽
  • лидер по числу покупок — супермаркеты — со средним чеком в 803 ₽

Женщины чаще мужчин осуществляют переводы на детские карты. Так, на долю женщин за 10 месяцев 2024 года пришлось 59% таких операций, а на долю мужчин — 41%.

При этом средний чек одного перевода у мужчин выше, чему женщин — 8 500 ₽ против 4 619 ₽, соответственно.

Методология: в рамках исследования были проанализированы все операции по картам Банка Русский Стандарт у клиенток с одним или более детей за 10 месяцев 2024 и 2023 гг. А также — переводы на детские карты в январе-октябре 2024 года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».