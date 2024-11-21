На счет матери: 59% переводов на детские карты приходится на женщин

Банк Русский Стандарт специально ко Дню матери, который празднуют 24 ноября, изучил особенности трат по картам у россиянок с детьми за 10 месяцев текущего года (есть у Финансов Mail).
Февраль лидирует у них по числу покупок за 10 месяцев 2024 года.
«Средний чек одной покупки по картам у мам с января по октябрь составил 2 321 ₽ Он вырос относительно прошлого года, когда был 2 150 ₽», — отмечается в исследовании.
Чаще всего покупки по картам банка мамы совершают в феврале, на втором месте новогодний январь, на третьем — «женский» месяц март.
Согласно статистике банка, в список самых популярных категорий трат по картам в зависимости от суммы покупок у российских мам с января по октябрь 2024 года вошли: супермаркеты; туризм и путешествия; товары для дома, автоуслуги и кафе.
Самые высокие средние чеки среди оказались у пяти категорий трат:
- путешествия (31 868 ₽),
- товары для дома (средства для стирки, уборки, домашний текстиль, посуда, товары для ванной и пр.) — 4 112 ₽,
- автоуслуги (сюда относятся автосервис, автомойка, АЗС и пр.) со средним чеком в 2 124 ₽,
- кафе, где средний чек у мам — 952 ₽
- лидер по числу покупок — супермаркеты — со средним чеком в 803 ₽
При этом средний чек одного перевода у мужчин выше, чему женщин — 8 500 ₽ против 4 619 ₽, соответственно.
Методология: в рамках исследования были проанализированы все операции по картам Банка Русский Стандарт у клиенток с одним или более детей за 10 месяцев 2024 и 2023 гг. А также — переводы на детские карты в январе-октябре 2024 года.
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