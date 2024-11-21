Мосбиржа объявила расписание торгов в новогодние праздники

Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами Today) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп.