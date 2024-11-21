Миронов назвал размер идеальной пенсии в России

«Госдума ратифицировала 102-ю конвенцию Международной организации труда, где гарантируется такая пенсия. Но если в 2018 году этот показатель в России составлял 32%, то в проекте бюджета на 2025 год — 23,5%. То есть человек, который выходит на пенсию, будет получать доход вчетверо меньший, чем когда работал!», — сказал депутат.