Миронов назвал размер идеальной пенсии в России

«Госдума ратифицировала 102-ю конвенцию Международной организации труда, где гарантируется такая пенсия. Но если в 2018 году этот показатель в России составлял 32%, то в проекте бюджета на 2025 год — 23,5%. То есть человек, который выходит на пенсию, будет получать доход вчетверо меньший, чем когда работал!», — сказал депутат.
По его словам, у государства есть ресурсы, чтобы увеличить пенсию до 40% от средней зарплаты. Так, на увеличение выплат можно направить средства из бюджета Соцфонда. Взносы в него увеличились с ростом зарплат, отметил Сергей Миронов.
Ранее Министерство финансов России анонсировало, что страховая пенсия в 2025 году вырастет до 24 059 рублей, социальная — до 15 456 рублей.
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