Минтранс выступил за введение круглогодичной скидки в поездах детям 10−17 лет

«Этот вопрос уже достаточно широко на различных площадках обсуждался. И в целом сегодня есть общее, как нам кажется, понимание того, что нужно переходить на круглогодичную скидку для перевозки детей — в 50%», — сказал он.
По словам Шило, Минтранс РФ считает несправедливым действие скидки только в период с сентября по май. «Довольно-таки несправедливо, что как раз в учебное время, когда дети в основном учатся, они имеют право воспользоваться льготным проездом. А во время каникул, когда им нужно больше времени проводить с семьей, путешествовать, изучать свою страну, ездить в пионерские лагеря в конце концов, то здесь достаточно странно, что эта скидка у нас на сегодняшний момент в таком круглогодичном формате не предусмотрена», — пояснил он.
«Тот проект постановления правительства РФ, которое сегодня подготовлено, предусматривает предоставление такой круглогодичной скидки. Мы сейчас проводим обсуждение с профильными министерствами и очень рассчитываем, что мы в ближайшее время его завершим», — добавил замминистра транспорта.
ТАСС выступает информационным партнером XVIII Международного форума и выставки «Транспорт России».