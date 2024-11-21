Минтранс выступил за введение круглогодичной скидки в поездах детям 10−17 лет

По словам Шило, Минтранс РФ считает несправедливым действие скидки только в период с сентября по май. «Довольно-таки несправедливо, что как раз в учебное время, когда дети в основном учатся, они имеют право воспользоваться льготным проездом. А во время каникул, когда им нужно больше времени проводить с семьей, путешествовать, изучать свою страну, ездить в пионерские лагеря в конце концов, то здесь достаточно странно, что эта скидка у нас на сегодняшний момент в таком круглогодичном формате не предусмотрена», — пояснил он.