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Минтранс выступил за введение круглогодичной скидки в поездах детям 10−17 лет

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ выступает за введение круглогодичной скидки в размере 50% в поездах дальнего следования для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно. Об этом сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Алексей Шило в кулуарах Международного форума-выставки «Транспорт России».

Источник: Агентство «Москва»

«Этот вопрос уже достаточно широко на различных площадках обсуждался. И в целом сегодня есть общее, как нам кажется, понимание того, что нужно переходить на круглогодичную скидку для перевозки детей — в 50%», — сказал он.

По словам Шило, Минтранс РФ считает несправедливым действие скидки только в период с сентября по май. «Довольно-таки несправедливо, что как раз в учебное время, когда дети в основном учатся, они имеют право воспользоваться льготным проездом. А во время каникул, когда им нужно больше времени проводить с семьей, путешествовать, изучать свою страну, ездить в пионерские лагеря в конце концов, то здесь достаточно странно, что эта скидка у нас на сегодняшний момент в таком круглогодичном формате не предусмотрена», — пояснил он.

«Тот проект постановления правительства РФ, которое сегодня подготовлено, предусматривает предоставление такой круглогодичной скидки. Мы сейчас проводим обсуждение с профильными министерствами и очень рассчитываем, что мы в ближайшее время его завершим», — добавил замминистра транспорта.

ТАСС выступает информационным партнером XVIII Международного форума и выставки «Транспорт России».