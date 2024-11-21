Минфин рассчитывает получить от приватизации более 100 млрд рублей за 2024 год

«Рассчитываем на увеличение этой суммы до конца текущего года. Считаем, что более 100 миллиардов [рублей] мы сможем получить от приватизации. А по следующему году мы рассчитываем [поступления] примерно в таких же объемах — около 100 миллиардов [рублей] привлечь от продажи федерального имущества», — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».