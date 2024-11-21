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Минфин рассчитывает получить от приватизации более 100 млрд рублей за 2024 год

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ рассчитывает, что поступления от приватизации в федеральный бюджет в 2024 году составят более 100 млрд рублей, в 2025 году ожидаются такие же объемы. Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

«Рассчитываем на увеличение этой суммы до конца текущего года. Считаем, что более 100 миллиардов [рублей] мы сможем получить от приватизации. А по следующему году мы рассчитываем [поступления] примерно в таких же объемах — около 100 миллиардов [рублей] привлечь от продажи федерального имущества», — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

В марте 2024 года Силуанов сообщал, что поступления от приватизации в федеральный бюджет РФ в 2024 году должны составить не менее 100 млрд рублей.